Atletas cubanos piden asilo en Chile: "Para el Partido Comunista no hay persecución en Cuba"

Cinco de los atletas cubanos que participaron en los Juegos Panamericanos ingresaron solicitud de refugio en el país de acuerdo a la ministra del Interior, Carolina Tohá. Ocho en total son los atletas que no decidieron volver a su país.

La ministra señaló que todos se encuentran de manera legal en el país hasta que su visa caduque: “No sabemos donde están, por ahora no tenemos ninguna información”.

Recordemos que las solicitudes de refugio las ve el Servicio Nacional de Migraciones, y se aplica para proteger a personas perseguidas en sus países por motivos ideológicos o políticos.

A partir de enviadas las solicitudes, se inicia un proceso que puede durar cerca de 4 años y donde no se garantiza que sean aprobadas. Recordemos que la delegación cubana durante los juegos contaba con guardias de seguridad para evitar que estos hechos ocurriesen.

Esto puede conllevar un problema para el gobierno porque el Partido Comunista forma parte de la coalición y ellos apoyan al gobierno cubano, para ellos no existe persecución. Y por lo tanto no debieran aprobarse porque no se cumplen los requisitos.

