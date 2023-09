Cultura y Espectáculos: La alegría de las "swifties" por llegada de "The Eras Tour" a cines chilenos

Durante la últimas horas se confirmó que el concierto de Taylor Swift, “The Eras Tour”, llegará Chile, pero no como se lo esperaban sus fanáticos. Se trata de una película sobre la gira mundial de la artista, la que podrá ser vista en los cines de nuestro país. De todas maneras, esta noticia causó la alegría de las “swifties”.

“Estoy muy emocionada. Me muero por ver “The Eras Tour” en los cines de acá en Chile”, dijo una de la fanáticas de la intérprete de You Belong With Me. “Me enoja mucho que su tour no haya pasado por Chile. Somos muchas las fanáticas que queremos ir a verla. Siento que la película va a ser lo más cercano que otras personas van a poder tener para tenerla cerca”, agregó otra seguidora.

