Continúa debate en pleno del Consejo Constitucional: este lunes se vota reducción de parlamentarios

Este lunes continuará el debate en el pleno del Consejo Constitucional, donde se votarán las normas que tienen relación con el Congreso nacional. De esta forma, se definirá si en la redacción de la propuesta de nueva Constitución se incluye la reducción de diputados.

Por otro lado, durante las jornadas anteriores se llevaron a cabo votaciones que generaron intensas discusiones en el ex Congreso Nacional. En ese sentido, se votó la reducción de distritos electorales y que los partidos políticos que no posean 5% de las preferencias a nivel nacional, no podrán tener representación en los escaños.

Asimismo, se aprobó que cualquier tipo de organización política, cuyos actos afecten el régimen democrático o inciten a la violencia, serán declarados inconstitucionales.

