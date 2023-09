Los pocos confirmados para el acto por los 50 años del Golpe de Estado

Todo es una confusión en torno a los conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado. El gobierno impulsó un acuerdo que no fue aceptado por la oposición que emitió su rpopia declaración, evitando referirse a ls violaciones a los derechos humanos. Adicionalmente, declararon que no iban a asistir al acto que se hará este lunes. Los demás partidos que no pertenecen al oficialismo tampoco han confirmado participación.

Mientras tanto, la polarización que se ha vivido en el Congreso ha aumentado a niveles que la ex presidenta Bachelet ya calificó de “tóxico”. Gritos e interpelaciones que se viven en estos días. Revisa aquí toda la información de Daniela Ruiz-Tagle desde La Moneda con Tomás Mosciatti y Katherine Cubillos.