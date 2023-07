"No hay un manual ni capacitación": Gobierno no accedió a curso básico de administración y probidad

Esta información se comunicó después que el ministro de Justicia, Luis Cordero, comentara que algunos de los hechos que están siendo investigado por el Caso Convenios son producto de la falta de capacitación.

Este lunes se dieron a conocer nuevos antecedentes en el Marco del Caso Convenios, que mantiene en cuestión al gobierno. Desde la Contraloría General de la República confirmaron que las autoridades del ejecutivo no realizaron un curso básico de administración pública y probidad. Aquello ocurrió después que el ministro de Justicia, Luis Cordero, comentara que alguno de los hechos que están siendo investigado son producto de la falta de capacitación de los funcionarios.

Esta información provocó las críticas de diversas personalidades de la oposición, como la de Henry Leal (UDI), quien señaló que “es inaceptable”. Por el contrario, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, señaló que “no hay una especie de capacitación ni hay un manual, no existe una capacitación a los funcionarios que van llegando a los ministerios en los cargos de jefatura. Esto no es una justificación a lo que ha ocurrido, que quede claro que no estamos por justificar ninguna irregularidad”.

Según informó la propia Contraloría, las administraciones de los expresidentes Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, en sus dos periodos, habrían efectuado estos cursos, que se dictarían a ministros, subsecretarios, jefes de servicio, jefes de gabinete y otros, para explicarles como funciona la Ley 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado.