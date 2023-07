Presidente Gabriel Boric respondió a criticas de Sebastián Piñera: "Me preocupa más la gente..."

El ex mandatario criticó la gestión del actual jefe de Estado. Frente a esa situación, el Pdte. Gabriel Boric comentó que "estamos preocupados de la gente y sus problemas y no de polémicas absurdas".

El Presidente Gabriel Boric respondió las criticas que emitió Sebastián Piñera en contra de su gestión. El ex mandatario comentó, en el marco del paro del Colegio de Profesores, que “los niños, niñas y jóvenes de Chile no tienen la culpa ni deben pagar las consecuencias de un Gobierno que llegó al poder a costa de promesas populistas que hoy no puede cumplir”.

Frente a esta situación, el actual jefe de Estado replicó que “estamos preocupados de la gente y sus problemas y no de polémicas absurdas que nada construyen y nada ayudan a la gente que hoy lo necesite”. En la misma línea, agregó que “no tengo nada que decirle, me preocupa más la gente que el ex presidente“. Asimismo, comentó que “debiéramos estar más preocupados de los problemas que tienen las personas que han sufrido, que lo están pasando mal… que de andar peleando con la prensa.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, no se quedó atrás y, también, contestó los dichos de Piñera. “Si fuéramos un gobierno populista, hubiéramos ahondado el déficit fiscal que heredamos. Si fuéramos un gobierno populista, hubiéramos aumentado los niveles de endeudamiento que heredamos”, dijo.