Nicolás Massú: "Van a poder jugar al primer nivel los días previos y ver lo que están haciendo en ATP"

El equipo chileno de Copa Davis se ilusiona con hacer un buen torneo en septiembre próximo. Jugará en Bolonia ante Canadá, Italia y Suecia tras el US Open. El capitán del equipo, Nicolás Massú, adelantó cómo será la preparación.

Hoy arranca el Sudamericano Sub 17 de Fútbol Masculino en Ecuador. Chile queda libre en la primera fecha del Grupo A que arranca con los duelos Colombia vs Uruguay, además de Ecuador vs Brasil. La Roja de Caputto se estrena el sábado a las 18:30 horas vs Brasil. El volante Milovan Celis habló sobre la preparación para este duelo.

Este fin de semana arranca una nueva temporada del Copec Rally Mobil en Los Angeles. Serán 23 binomios los participantes y en la categoría estelar Alberto Heller buscará reeditar el título. Su navegante, Luis Allende, adelantó cómo llegan para esta temporada.

En el cierre destacamos…

Campeón del mundo con Argentina Gonzalo Montiel fue denunciado por abuso sexual (data del año 2019) y amenazas.

Chile debuta en Clasificatorias ante Uruguay en Montevideo. Pues bien, el técnico que está a punto de firmar con los celestes es… ¡Marcelo Bielsa!