Ex autoridades de salud critican falta de campañas que incentiven vacuna bivalente ante baja cobertura

Ante las bajas cifras de vacunación con las que comienza marzo, diversas ex autoridades de Salud criticaron al gobierno por no generar campañas que incentiven a la inoculación con la vacuna bivalente, e incluso acusaron de NO contar con el stock necesario.

Por su parte la ex ministra de Salud, Helia Molina, atribuyó las bajas cifras de vacunación a una fatiga pandémica, y a una sensación de tranquilidad en las personas, sin embargo, señaló que la Comisión de Salud solicitará al Ministerio de Salud reforzar la campaña.

A tan solo dos días para que se cumplan 3 años exactos desde que se registró el primer caso de Coronavirus en el país, ex autoridades de Salud manifestaron su preocupación por la poca cobertura que se ha alcanzado con la inoculación de la vacuna bivalente.

Según el último reporte del Ministerio de Salud, de las 8.325.856 personas correspondientes a la población objetivo para vacunarse con la dosis bivalente, sólo se han inoculado 2.090.864 personas, es decir un 25,11% de cobertura a nivel nacional.

El ex ministro de Salud en los gobiernos de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, indicó que no es tan solo importante trabajar en una campaña comunicacional, sino que también contar con las vacunas suficientes para cubrir a la población objetivo y con personal para que vacune, acusando al gobierno de tener carencias en estos dos factores.

Quien también ha mostrado su preocupación por las consecuencias que podría tener las bajas cifras de vacunación, es la directora del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, y ex subsecretaría de Salud Pública, Paula Daza.

La ex autoridad sanitaria declaró que no se han visto campañas de comunicación por parte del Ministerio de Salud, y resaltó la importancia de trabajar con los municipios para efectos de mejores resultados.

Por su parte, la diputada del PPD y ex ministra de Salud del segundo gobierno de Michelle Bachelet, evaluó que si ha habido campaña desde el gobierno para la vacunación bivalente, sin embargo anunció que desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, solicitarán al ministerio que se refuerce el plan de vacunación antes de la llegada del invierno.