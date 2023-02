Portazos para los hinchas de la U en Rancagua y Curicó

Sin público visitante se jugará el partido entre O´Higgins y la U el domingo en Rancagua. La delegación presidencial lo determinó por razones administrativas y recomendó al equipo azul que viaje el mismo día del partido en la voz del delegado Fabio López.

La U debe jugar como visita luego en Curicó y allí el alcalde de dicha ciudad, Javier Muñoz, pidió a las autoridades prohibir el ingreso de hinchas azules al estadio La Granja.

La madrugada del viernes la Roja Femenina de Fútbol juega un amistoso ante Argentina preparatorio para el repechaje mundialista del 22 de febrero ante el ganador de Haití y Senegal. La delantera Isidora Olave valoró el duelo vs la Albiceleste de mañana.

Play Off de la Europa League (16avos de final) destacan 1445 Barcelona vs Man United más duelo de chilenos 1700 Bayer Leverkusen vs Mónaco.

Ben Brereton volvió al gol en el empate del Blackburn ante el West Bromwich.

A las 20:30 arranca la fecha 5 de Primera con el duelo Curicó (6) vs Copiapó (0).

El presidente Gabriel Boric reaccionó ante el retiro de Matías Fernández: “Gracias Mati por las rabonas que eran para jugar mejor y no para cancherear, por ese 2006 inolvidable que aunque haya sido con la camiseta del Colo, para un cruzado como yo sigue siendo inolvidable, por ese penal perfecto que he(mos) visto mil veces”.