Ministro de Justicia: "No me atrevería a opinar sobre desempeño de jueces de jurisdicción argentina"

A esta hora de la mañana el ministro de Justicia se refiere al proceso constituyente y los acuerdos que hay entre el mundo político sobre la Reforma notarial.

También se refirió a la polémica carta del Grupo Puebla y las declaraciones del mandatario argentino Albero Fernández.

“Logro entender cartas de ese tipo como apoyos políticos pero del punto de vista insituticonal me parece improcedente e impropio el contenido de ella, desconoce cuestiones elementales. El Ejecutivo promueve y ampara la independencia jurisdiccional. Yo no me atrevería a opinar sobre el desempleo de jueces de la jurisdicción argentina”.