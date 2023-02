Luego de 8 años ayer comenzó juicio oral de caso SQM sobre financiamiento ilegal de la política

Tras un polémico aplazamiento, ayer comenzó finalmente el juicio oral del caso SQM, que podría extenderse hasta por dos años.

En esta causa están acusados, entre otros, el exsenador UDI Pablo Longueira y el excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami.

Luego de ocho años de investigación, ayer comenzó el juicio oral del caso SQM sobre financiamiento ilegal de la política, luego que a principio de este mes fuera aplazado por falta del auto de apertura, documento clave donde el Juzgado de Garantía comunicaba al tribunal e intervinientes la acusación y pruebas que se tratarán.

En el juicio hay 8 imputados, dentro de ellos; el exsenador UDI, Pablo Longueira, quien arriesga 818 días de presidio y multas por cohecho; y el excandidato presidencial, Marco Enríquez- Ominami, quien podría enfrentar hasta 4 años de cárcel por delitos tributarios.

También están acusados el ex gerente general de SQM, Patricio Contésse; la exsecretaria de Pablo Longueira, Carmen Valdivieso; el ex diputado Roberto León; la secretaria de la presidencia de la UDI, Marisol Cavieres; el ex secretario general del Partido Progresista, Cristián Warner, y el ex embajador demócratacristiano, Marcelo Rozas.

Hace algunos años, la causa mantuvo 180 personas investigadas por la Fiscalía. Sin embargo, la mayoría fue sobreseída o el Ministerio Público no perseveró en los procedimientos, registrándose 10 condenas, hasta la fecha.

El excandidato presidencial, Enríquez- Ominami reiteró su inocencia por los delitos que se le imputan y detalló que el juicio oral podría extenderse durante casi dos años.

El exministro Pablo Longueira asistió al juicio vía telemática, debido a su edad y a las restricciones que aún rigen debido a la pandemia.

Sin embargo, la semana pasada, la defensa del exsenador presentó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, para no asistir a los juicios orales, ya que, eso vulneraría sus derechos.

Joanna Heskia, una de las abogadas defensoras de Longueira, señaló que la respuesta del tribunal podría demorar al menos 6 meses.

La fiscal del caso, Claudia Perivancich, explicó que el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, arriesga la pena más alta de todos los imputados, ya que podría enfrentar 7 años de presidio menor en su grado mínimo.

Las audiencias se desarrollarán de manera interrumpida, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.