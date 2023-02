Encargada de reconstrucción: "Hay 13 medidas de recuperación para que las personas se pongan de pie"

Revisa la entrevista a Paulina Saball, encargada de la reconstrucción luego de la emergencia que afecta a nuestro país por los incendios.

“El presidente me ha pedido tres cosas: la mayor cercanía con las comunidades y personas, tiene particular preocupación para que el proceso de reconstrucción sea con pertinencia, que corresponda a las necesidades de las personas y atributos de cada lugar; me pidió que sea un proceso que esté vinculado a las instancias de los territorios, de manos de alcaldes, delegados, no se trata de inventar una nueva institucionalidad, si no de apoyar lo existente; y me ha pedido que sea con todas las manos posibles”, asegura.

“Hay 13 medidas de recuperación temprana que buscan que las personas puedan ponerse de pie y resistir la emergencia”.

Acerca de las ayudas económicas, nos cuenta que “Toda la información respecto del bono está asociada a la ficha que se ha ido levantando en las localidades, las personas han sido encuestadas, todos los que la tienen pueden acceder a los bonos, según el grado de daño que han tenido sus instalaciones”.

“Se va a empezar a llevar a cada una de las familias donde el fuego está controlado, la vivienda de emergencia, para que las personas puedan sobrellevar la primera etapa, la idea es que las definitivas puedan reutilizar la de emergencia”, explica.

“Esta semana tengo tres tareas importantes: retomar la información de actores en terreno, ir a terreno y tengo que coordinarme con la innumerable cantidad de personas que han llamado para ofrecer su colaboración, para armar un proceso de reconstrucción armónico“.