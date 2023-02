Pasó de todo en empate entre Audax y U. Española: Falló luz, barras se tiraron butacas y Díaz brilló

Arrancó la cuarta fecha del torneo de Primera División con el empate anoche 1-1 entre Audax y Unión Española en un duelo que se suspendió 20 minutos el primer tiempo por la baja de voltaje de los focos de iluminación y donde los hispanos jugaron un tiempo completo con un hombre menos por expulsión de Gabriel Norambuena. En Audax lució la figura de Marcelo Díaz.

Hoy continúa la fecha con dos partidos a las 21 horas. A saber: Deportes Copiapó (no suma puntos) vs Palestino y Unión La Calera vs Curicó (6).

Colo Colo no juega por la fecha 4, pero sí por la 3 el partido aplazado vs Ñublense. Será el lunes a las 20 horas y transmite la radio. Los albos cuentan con plantel completo, entre ellos, el delantero Darío Lezcano, el defensa Matías de los Santos. El zaguero Maxi Falcón habló de sus nuevos compañeros.

La U juega mañana vs Magallanes intentando volver a la senda de los triunfos. Es duda para el juego que se disputará en La Serena. El técnico de la U habló sobre el malestar de los hinchas azules por el juego del equipo y así reflexionó.

Y la UC hace de local en Rancagua el domingo a las 19 horas ante Cobresal. Su novedad podría ser el volante colombiano Brayan Rovira, quien destacó sus ganas de ser titular.

En el ATP de Córdoba ayer no pudo Cristián Garín ante el 162 del mundo, el portugués Joao Sousa y hoy juega el único chileno que queda en el cuadro, Tomás Barrios (212), que se medirá ante el 47 del mundo el argentino Sebastián Báez no antes de las cuatro de la tarde.

En el cierre destacamos que hoy arranca el torneo de la Primera B del fútbol chileno con el duelo entre Cobreloa y el ascendido San Marcos de Arica a las 18:30 en Calama.