Backstreet Boys desató la locura en su show en el Estadio Sausalito en Viña del Mar

Segunda edición del Festival de Música Country se realizará en San Francisco de Mostazal

Preparen la guitarra y el acordeón, porque en abril se realizará en Chile la segunda edición del Festival de Música Country 2023, con exponentes del genero tanto chilenos como argentinos.

El encuentro incluye, además, carritos de comida e incluso una exhibición de autos y motos, al más puro estilo country.

Backstreet Boys en Chile

La banda norteamericana Backstreet Boys aterrizó en Chile esta semana para su concierto en Viña del Mar.

En este contexto, el grupo musical pasó primero por Santiago y todo indica que, antes de viajar a Viña, hicieron un breve recorrido por la capital. Y es que algunos fans encontraron a AJ McLean y Brian Littrell recorriendo unas galerías de Santiago centro.

El retiro de Ozzy Osbourne

La leyenda del hardrock Ozzy Osbourne anunció la cancelación de las fechas de su gira de 2023 en Europa.

A través de un comunicado, informó a sus fanáticos. “Sinceramente, me siento honrado por la forma en que pacientemente han conservado sus boletos durante todo este tiempo, pero con toda conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer mi próxima gira por Europa/Reino Unido, ya que sé que no podría hacer frente a los viajes requeridos”, dijo Osbourne.

El ganador del Grammy de 74 años y ex vocalista de la banda de metal Black Sabbath dijo que “mi voz para cantar está bien”, pero dijo que seguía físicamente débil después de tres operaciones, tratamientos con células madre, fisioterapia, entre otros. “Nunca me hubiera imaginado que mis días de gira hubieran terminado de esta manera”, dijo Osbourne. “Mi equipo actualmente está generando ideas sobre dónde podré actuar sin tener que viajar de ciudad en ciudad y de país en país”.

El cantante, que disfrutó del éxito en solitario tras dejar Black Sabbath, anunció en 2020 que le habían diagnosticado la enfermedad de Parkinson, un trastorno del sistema nervioso que afecta el movimiento.

Conocido por sus seguidores como “El Príncipe de las Tinieblas”, Osbourne era famoso por sus extravagantes actuaciones sobre el escenario. Más tarde, a principios de este siglo, se reinventó como estrella de la telerrealidad, siendo filmado en su casa junto a su esposa Sharon y dos de sus hijos en el reality show llamado “The Osbournes”.