En medio de polémicas por indultos asumió el nuevo ministro de Justicia Luis Cordero

En medio de la polémica por los indultos, asumió el nuevo ministro de Justicia, Luis Cordero, quien evitó referirse a la situación y la posibilidad de revocar o invalidar los decretos.

La autoridad sostuvo que antes de opinar, es necesario estudiar todos los antecedentes.

El sábado el presidente Gabriel Boric anunció la renuncia de la ahora exministra Marcela Ríos, y dio a conocer el nombre que asumiría la cartera: Luis Cordero, a quien llamó ese mismo día para proponerle el cargo.

El abogado llegó ayer al Palacio de La Moneda pasadas las 12:30, y lo hizo de manera sigilosa. Luego, se reunió con el mandatario, quien le encomendó -según fuentes de La Radio- una misión relevante: que revise todo lo relativo a los indultos, para dar respuestas a las inquietudes que han hecho presentes personeros de distintos sectores.

Cordero prometió en el cargo, pero lo hizo de forma reservada, ya que desde el Gobierno han querido mostrar que el foco no está en la parafernalia, sino en el trabajo.

La nueva autoridad entregó declaraciones de una manera sumamente cauta. Es más, poco fue lo que señaló. “Me parece que es un sector desafiante, que es mucho más que indulto y fiscal nacional”, dijo Cordero al finalizar su declaración.

Sin embargo, las preguntas de la prensa estuvieron enfocadas en lo anterior. ¿Se puede retroceder en los indultos? ¿Existieron defectos legales al otorgarlos? “Fíjese que no me había imaginado esa pregunta”, respondió Cordero, quien se excusó por su largo viaje a Chile.

Pese a que no quiso responder de fondo, formuló una frase muy relevante: papelitos primero.

El nuevo ministro tiene una misión relevante que es recomponer las relaciones con la Corte Suprema, que ayer dio por cerrada la polémica con el Presidente Gabriel Boric por el caso Mateluna.

Pero por sobre todo, el principal desafío es conducir el proceso de indagatorias en torno a cómo se otorgaron los indultos presidenciales. Esto, considerando los casos del ya mencionado Jorge Mateluna -cuyo decreto, según la oposición, está mal fundamentado- y el de Luis Castillo, quien cuenta con 5 condenas previas y 26 causas judiciales externas al estallido social.

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, señaló que es necesario que se aborden las explicaciones del caso. En tanto, el jefe de la bancada de diputados PPD, Cristián Tapia, aseguró que el nuevo ministro debe reordenar su equipo de trabajo.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, dio por superada la polémica, con la salida de la exministra Ríos y el ahora exjefe de gabinete de Gabriel Boric, Matías Meza-Lopehandía.

Pero quienes no la dan por superada es la oposición, que nuevamente amenazó con una acusación constitucional contra el presidente Boric, al firmar decretos sin contar con todos los antecedentes sobre la mesa.

Eso sí y antes de pensar en un libelo acusatorio, aseguraron es mejor no saltarse un paso: contar con indagatorias correspondientes. Es por ello que buscan avanzar en la creación de una comisión investigadora.

Al respecto se refirió el diputado RN, Frank Sauerbaum, y su par de la UDI, Sergio Bobadilla.

El Presidente Gabirle Boric no habló y no hablará del tema hasta que no exista algo nuevo. Ayer acompañó al nuevo ministro en su primera declaración a la prensa.