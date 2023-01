Oposición exigió al mandatario revocar los indultos mientras RN prepara Acusación Constitucional

El Gobierno reconoció que no se cumplió el criterio de excluir de los indultos a quienes contaran con antecedentes complejos, y ayer la vocera Camila Vallejo, aseguró que si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Eso sí, aclaró que la legalidad de los decretos no está en cuestión.

Mientras que el oficialismo intenta dar por cerrada la polémica, la oposición exigió al mandatario revocar -o invalidar- los indultos; y en Renovación Nacional analizan una Acusación Constitucional contra el Jefe de Estado.

Más de una semana ha transcurrido luego que 12 personas -además del exfrentista Jorge Mateluna- fuesen indultados, y pareciera que la polémica no está ni a un solo paso de apagarse.

Entre las personas indultadas -que no habían sido beneficiadas con este decreto, pero que se habrían agregado a la nómina por un error comunicacional- se encontraba Luis Castillo, un hombre que previo al estallido social, ya tenía 5 condenas y contaba con 26 causas judiciales.

Toda esta cronología alcanzó un momento culmine este sábado: en el patio de Los Cañones, el presidente Gabriel Boric comunicaba -pasadas las 16:30 horas- que había aceptado la renuncia de la ahora exministra de justicia Marcela Ríos; y de su amigo y ahora exjefe de gabinete Matías Meza-Lopehandía.

“Todos quienes tienen una función de alta responsabilidad en mi Gobierno saben que cuando se cometen errores de esta naturaleza hay que asumir las responsabilidades políticas como se está haciendo en este caso”. En la misma declaración, Boric hablaba de desprolijidades.

Pero, ¿A qué se refería el Presidente con desprolijidades?. Ayer se le consultó a la ministra vocera de Gobierno Camila Vallejo y respondió que existieron dos criterios para conceder los indultos: por un lado, que hayan sido personas que hubiesen cometido delitos en el contexto del llamado estallido social, y por otro, que en la carpeta de aquellos que estuvieran bajo esa condición se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previo al estallido.

Ese segundo criterio fue el que no se cumplió, dijo la ministra. Pero sus dichos no culminaron ahí. ¿Si hubiese tenido estos antecedentes a la vista, no se hubiesen indultado a estar personas? Escuchemos qué fue lo que respondió la secretaria de Estado.

Pasaron las horas, y pareciera ser que estas declaraciones generaron impacto en el mundo político. Tanto así, que la ministra Vallejo -a través de un audio enviado por su equipo- intentó aclarar los dichos.

“A lo que me refiero es que, si las cosas hubiesen ocurrido de manera distinta, la situación hubiese sido distinta, hoy no tendríamos una ministra y un jefe de gabinete renunciado”, dijo la vocera.

La senadora RN Paulina Núñez cuestionó duramente la defensa que se hizo por parte del Ejecutivo, señalando que solo da razones de más para argumentar las críticas de la oposición.

El presidente de la Cámara Vlado Mirosevic se refirió al respecto.

La oposición salió a solicitar que se invaliden los indultos. Así lo planteó el diputado UDI Juan Antonio Coloma.

Pero el jefe de bancada de RN Andrés Longton fue más allá, deslizando el análisis de una Acusación Constitucional en contra del propio mandatario.

La ofensiva opositora que sigue intensificándose es mirada con ojos críticos por parte del oficialismo, que está intentando dar por cerrada la polémica.

El senador RD Juan Ignacio Latorre se refirió al respecto y tamibién lo hizo el secretario general de PC Lautaro Carmona.

¿Se puede revocar un indulto? Desde el Ejecutivo consideran que no, y que los decretos están ajustados a derecho. Sin embargo, el decano de la Facultad de derecho de la UCEN Emilio Oñate en conversación con la radio discrepó sobre esta interpretación.

Al respecto también se refirió la Directora del Centro de Justicia Constitucional de la UDD Marisol Peña.