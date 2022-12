Este 31 de diciembre la bancada del Partido de la Gente se disolverá en la Cámara de Diputados

Este 31 de diciembre la bancada del Partido de la Gente se disolverá oficialmente en la Cámara de Diputadas y Diputados, y tanto quienes se quedaron como los que renunciaron a la colectividad, estarían cerca de conformar nuevas fuerzas políticas.

Aliados con el Centro Democrático Unido, que incluye a diputados ex DC, quienes aún militan en el PDG hablan de ‘una nueva y potente bancada de centro’.

Por estas horas está cerca de armarse el puzzle de los comités parlamentarios que se conformarán luego del quiebre de la bancada del Partido de la Gente, precipitado por la votación dividida del Presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic y posturas encontradas con las mociones de censura.

Quienes siguen siendo PDG, anunciaron el armado de una nueva y potente bancada de centro -así le llamaron- incorporándose al Centro Democrático Unido con los diputados Miguel Ángel Calisto, Jorge Saffirio, Joanna Pérez y Erika Olivera.

Fuentes de La Radio indican que esta nueva fuerza, pese a que fue anunciada en esos términos hace un mes, no contará con las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz y esto explicaría por qué no ya no lleva el nombre cristiano.

El diputado Gaspar Rivas, se refirió al cambio de ciclo político que les espera como colectividad.

Esto ocurrió luego de que el pasado 21 de diciembre los diputados PDG solicitaran a la secretaría de la Cámara baja, la disolución del comité PDG-independientes, que en ese momento tenía menos integrantes del partido que independientes.

El diputado Rubén Oyarzo, dijo que este martes fue ratificada la disolución, que entrará en efecto este 31 de diciembre.

Yovana Ahumada, Roberto Arroyo y Victor Pino, renunciados al PDG, se mantiene unidos a los independientes Gloria Naveillán y Enrique Lee, y aquí se resuelve la incógnita: De estar aliadas con los ex DC, las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz estarían punto de conformar un comité con los renunciados, logrando así los siete miembros mínimos.

Victor Pino calificó como un lastre a los diputados que se quedaron en el PDG.

Otra novedad de este laberinto de idas y venidas, es que el diputado Francisco Pulgar, una vez expulsado de la bancada, ahora estaría por convertirse en militante del partido. Esto sería para asegurar que exista una mayor cantidad de partidarios que de independientes en la nueva fuerza.

Y en todo esto, qué pasa con los cinco diputados que aún siguen en la Democracia Cristiana? Ya está pasada por secretaría la conformación de un comité DC- Partido Liberal y Partido Radical que ya tiene 13 miembros. Por el momento mantendrán sus jefaturas de bancada como están y en marzo elegirán un jefe DC y un subjefe del Partido Liberal.