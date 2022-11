Quedan 6 días para la votación de una nueva presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas

Hoy se espera que el Gobierno se reúna de manera telemática con las jefaturas de bancadas del oficialismo, invitando a la Democracia Cristiana, a solo 6 días de la votación para una nueva mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Conocidas las posiciones del Partido Comunista y la DC, se abre un complejo escenario en donde los enroques, los acuerdos alternativos y la arremetida de la oposición siguen siendo factor en la carrera por el control de la Corporación.

A partir de las 13 horas y una semana después del último encuentro, la ministra de la SEGPRES, Ana Lya Uriarte, se reunirá telemáticamente con las jefaturas del oficialismo, a solo seis días de la votación para la nueva mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Al encuentro, está invitada la Democracia Cristiana, como partido firmante del acuerdo del 10 de marzo y pese a las consultas de La Radio, aún no está claro si el Partido de la Gente también asistirá.

El entredicho entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana ya no tiene solución: Al menos no en cuanto a las posturas inamovibles de lado y lado, sobre el posible distanciamiento del PC a la querella contra el ex director del INDH, Sergio Micco.

En los últimos días de la semana pasada, el resto de las fuerzas del acuerdo hablaban de un PC entregado, que había asumido que Karol Cariola no tendrá los votos. Boris Barrera, jefe de bancada, dijo que seguirán con quienes no incurran en chantajes.