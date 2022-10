El Partido Comunista acusó chantaje inaceptable de la Democracia Cristiana

El Partido Comunista emitió anoche un comunicado, acusando un ‘chantaje inaceptable’ de la Democracia Cristiana y descartando toda posibilidad de desmarcarse de la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos contra el cuestionado ex director del INDH, Sergio Micco.

Con esta decisión la diputada del PC, Karol Cariola, se aleja de la presidencia de la corporación, mientras que el actual mandamás, Raúl Soto, confirmó el inicio de conversaciones para un nuevo acuerdo administrativo.

El Partido Comunista calificó como un chantaje inaceptable la decisión unilateral de la Democracia Cristiana, de responsabilizar al PC de una querella contra el ex director del INDH, Sergio Micco, cerrando la puerta al distanciamiento de la acción judicial que estaba pidiendo la DC.

Dicen que la acción fue presentada por una organización autónoma y de familiares de víctimas de la represión, cuestionando que debían obligatoriamente pronunciarse contra la querella y su contenido.

Como comunistas entendemos esto como el retorno de atávicos vetos políticos a nuestro partido y sus militantes y aseveran no estar disponibles para que se use nuestro nombre o que se denoste públicamente a alguno de nuestros militantes, como excusa para no cumplir la palabra empeñada.

Este jueves, el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, había reiterado las condiciones del partido luego de que recibieran una breve comunicación del PC aclarando que no presentaron ellos la querella y la bancada calificó como insuficiente esa primera respuesta.

El Partido Comunista había reconocido internamente que se iba a producir un problema complejo en el partido si se quitaba piso a la acción judicial contra Micco, denunciado por encubrimiento de crímenes de lesa humanidad en el estallido social.

El diputado comunista, Luis Cuello, dijo que en la colectividad tienen una visión crítica del desempeño de Micco al mando del Instituto Nacional de Derechos Humanos y cuestionó las presiones que han recibido de diversas fuerzas en el Congreso.

Siendo el comunicado del PC en una dirección opuesta a lo que pedía la falange, la colectividad complica sus chances para que Karol Cariola sea presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Actualmente, hay al menos otros dos caminos. Las ya conocidas negociaciones del PDG con Chile Vamos, buscando votos para una nueva mesa, y un eventual reordenamiento de comisiones siguen siendo una opción.

El otro está recién iniciando: Parlamentarios de centro izquierda incluyendo al socialismo democrático, ya se han reunido para abrirse a repensar el acuerdo administrativo y hasta eventualmente, incluir a la oposición.

El propio Raúl Soto, aún presidente de la corporación, dijo que si el acuerdo actual se torna imposible, lo que hay que hacer es volver a conversar y abrir un nuevo diálogo lo más transversal posible.

En cuanto al Partido de la Gente, están esperando una contrapropuesta para llegar a cupos de comisiones. En las últimas conversaciones internas los nueve integrantes del comité están divididos y la foto del momento muestra que la mayoría estaría por respetar el acuerdo actual.

La jefa de bancada, Yovana Ahumada, dijo que esperan respuesta y defendió las negociaciones, apuntando a que la mesa de la cámara debe dar estabilidad.

Lo que sabemos de esta conversación es que ha sido menos conflictiva de lo que parecía y la razón es simple: Que las presidencias en cinco comisiones y los cupos en cada uno de los puestos de la mesa que pidió el PDG, serán contestados con una contraoferta menor.

Para eso aún hay tiempo pero casi todo irá por teléfono o por zoom. Comenzó la cuenta regresiva de 10 días para la votación del 7 de noviembre y son varias opciones las que todavía son posibles.