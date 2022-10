Esta mañana se votará la renuncia de la actual mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, con lo que entrará en la recta final la negociación del oficialismo para conseguir 78 votos a favor de la legisladora comunista, Karol Cariola, como la sucesora de Raúl Soto.

En la DC insistieron en que no apoyarán a la parlamentaria si el PC mantiene sus críticas al ex director del INDH, Sergio Micco.

Después de la cuenta de sala, la Cámara de Diputadas y Diputados votará la renuncia de la mesa actual, liderada por el diputado de la bancada del PPD, Raúl Soto, abriendo un plazo de casi dos semanas de conversaciones que el día 7 de noviembre terminarán, con la elección de una nueva directiva.

El Partido de la Gente ha hecho una serie de exigencias al resto de las bancadas firmantes del acuerdo de marzo, solicitando presencia en una primera y una segunda vicepresidencia y cupos en comisiones clave, como Constitución, Hacienda, Trabajo y Salud.

El jefe de bancada del PS, Marcos Ilabaca, insistió en que el oficialismo tendrá los votos sin el PDG, cuestionando la confiabilidad de este partido; mientras que la Jefa de Comité de esta colectividad, Yovana Ahumada, sostuvo que tomarán la decisión junto a las bases.

Además la sala votará el proyecto de resolución presentado por la UDI para respaldar la gestión del ex director del INDH, Sergio Micco, que enfrenta una querella por encubrimiento de crímenes de lesa humanidad durante el ‘estallido social’.

Fuentes al interior del organismo comentaron a La Radio que ven con ojos críticos este proyecto, entendiéndolo como una señal negativa que no corresponde.

Una mirada similar expresó la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, quien aseguró que se está usando a Micco políticamente. Contestó el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien respaldó la acción de su colectividad.

Esta votación es relevante porque la DC condicionó sus votos a Karol Cariola para la presidencia de la corporación, a que el Partido Comunista de señales claras de respaldo a la gestión de Micco.

Hay que recordar que desde esta colectividad se pidió la renuncia el abogado, ex militante de la DC, al INDH, y aún más atrás, objetaron su llegada a la dirección en 2019.

El jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, dijo que si no hay respeto a la figura de Micco, cuestionado también al interior del INDH, no estarán los votos del partido para Cariola, quien criticó que se condicione el apoyo a su figura con algo que no tiene nada que ver con el acuerdo firmado en marzo.

En medio de esta negociación, ayer -por 8 votos a favor, incluyendo la independiente del PDG, Gloria Naveillán, y el independiente PPD, René Alinco- la comisión de Agricultura de la Cámara removió de la presidencia a la diputada del Frente Amplio, Consuelo Velozo.

Velozo dijo esperar que esos dos votos no sean una señal de una ruptura que está por venir en el acuerdo administrativo, y Naveillán aclaró que su apoyo a la censura promovida por la derecha corre por cuerdas separadas a la votación del 7 de noviembre.

Micco volverá a ser tema cuando a partir de las 3 de esta tarde se vote la segunda censura de la semana, la presentada por Christian Labbé -de la UDI- contra la presidenta del comité de Derechos Humanos, Lorena Pizarro, acusando que no quiso recibir al ex DC.

El diputado gremialista espera que Micco explique sus dichos sobre una posible persecución del oficialismo en su contra, mientras Pizarro afirmó que el director del INDH está en una lista de espera de invitados que está acordada en la comisión.

El oficialismo es de la mirada transversal de que la oposición, negociando con el PDG, busca reordenar la correlación de fuerzas de las comisiones por el camino de las censuras y derribar a Karol Cariola como siguiente presidenta de la comisión.

Lo que sigue siendo llamativo es que la legisladora no tenga un contrincante claro. Ninguno de los nombres que ha sonado concita suficiente apoyo, pero la explicación quizá radica en una observación que hizo el jefe de bancada de RN, Andrés Longton, quien ha negado ser opción a la mesa: Una vez que los acuerdos se hacen públicos, se caen.