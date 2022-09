La Moneda manifestó molestia luego de que Guillermo Teillier revelara conversación con Pdte. Boric

La Moneda manifestó su molestia, luego de que el líder del Partido Comunista, Guillermo Teillier, revelara una conversación con el presidente Gabriel Boric, en la que éste le habría señalado que iba a “arreglar la situación” que dejó fuera a Nicolás Cataldo de la Subsecretaría del Interior.

Mientras el mandamás del PC reconoció su error, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, cuestionó la nueva composición del Comité Político y expresó su inquietud por el desarrollo del programa de Gobierno.

Es un hecho que la fallida llegada de Nicolás Cataldo -del PC- a la subsecretaría del Interior fue un golpe para esa colectividad. Pero lo cierto es que la intensidad de ese golpe fue disminuyendo, luego que se le reubicara en otra repartición: la subdere, que estaba originalmente estaba mando de Revolución Democrática, partido del Frente Amplio.

El fin de semana, Guillermo Teillier, líder del PC, reveló conversaciones con el Presidente Gabriel Boric. Esto, luego de la molestia que generó lo ocurrido la semana pasada: se bajó a última hora a Cataldo, por las presiones de la oposición, que cuestionaban al dirigente comunista por una serie de publicaciones en Twitter contra Carabineros.

“Hablamos con el Presidente. No le fuimos a pedir que a (Cataldo) lo pusiera en la Subdere, pero él dijo que iba a ver la manera de cómo arreglaba el asunto y después me comunicó que Cataldo estaba en la Subdere”, precisó el mandamás de la tienda.

Estos dichos, a juicio de autoridades de Gobierno, expusieron al Presidente Boric. Y lo que más molestia generó, fue una frase que dejaba en evidencia que el mandatario sabía en lo que se estaba involucrando.

“El Presidente después de la ceremonia me pidió que fuera a La Moneda, él me recibió, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tweets, pero que pensó que no eran para tanto”, detalló Teillier.

Ayer por la manaña, la ministra del Interior Carolina Tohá, en conversación con T13 Radio, dijo que no correspondía que se revelaran este tipo de conversaciones.

Minutos más tarde, Teillier reconocía el error.

Con lo de Teillier cerrado, se abrió una nueva polémica. El alcalde de Recoleta Daniel Jadue, también del PC, manifestaba ayer su preocupación por el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric.

En conversación con Radio Universo, el jefe comunal mostraba su incomodidad con la idea de poner sobre la mesa el TPP11, planteado por la nueva ministra del Interior Carolina Tohá.

“Nos preocupa que el laguismo entre a desarrollar su programa y no se respete el de la coalición inicial”, señalaba el exprecandidato presidencial.

Pese a ello, los ministros del gabinete que fueron consultados por este tema le restaron importancia a sus dichos. “Como ya lo he dicho en otras oportunidades, nosotros no comentamos las declaraciones del alcalde de Recoleta”, dijo el ministro de Hacienda Mario Marcel, ex militante del PS.

La ministra de la Segpres Ana Lya Uriarte destacó el rol del PC en el cumplimiento del programa de gobierno, y recalcó que el trabajo que ha sostenido con el parlamentario del partido por el que milita el alcalde, ha sido positivo.

Si bien el Gobierno evitó referirse con mayor profundidad sobre este tema, si lo hicieron las figuras políticas de los partidos de la exconcertación.

La presidenta del PPD Natalia Piergientili rechazó el concepto de “Laguismo”,.

En Apruebo Dignidad no respaldaron al alcalde Jadue. El presidente de Comunes Marco Velarde, se refirió a sus declaraciones.

Revolución Democrática llegó nuevamente a Palacio, pero a reunirse con la ministra de la mujer Antonia Orellana, única integrante del Frente Amplio en el comité político, pero militante por CS.

El presidente RD Juan Ignacio Latorre e todas formas se mostró leal al Gobierno.