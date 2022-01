Encuesta Cadem: Positiva imagen del presidente electo Gabriel Boric y sus colaboradores más cercanos

Durante este domingo se dieron a conocer los resultados de la más reciente Encuesta Cadem, que a dos semanas de que se llevara a cabo la segunda vuelta presidencial reveló que el 63% tiene una imagen “positiva o muy positiva” del presidente electo Gabriel Boric. En ese sentido, esta imagen positiva es más alta entre los jóvenes de 18 a 34 años (70%), personas de sectores socioeconómicos bajos (70%), entre los habitantes de la Región Metropolitana (66%) y entre quienes se identifican con la izquierda (92%). En la misma línea, el sondeo preguntó a los participantes por Irina Karamanos, pareja del presidente electo, un 36% afirmó conocerla o haber oído hablar de ella, entre los cuales el 69% manifestó tener una imagen muy positiva. Por otra parte, los personajes que alcanzan el mayor nivel de conocimiento del entorno de Gabriel Boric son Camila Vallejo (93%), Giorgio Jackson (81%) e Izkia Siches (78%), quienes marcan 52% de imagen positiva en el caso de la diputada comunista, 61% en el caso de Jackson y 68% en el caso de Siches. Ahora bien, en cuanto a las expectativas, un 55% cree que al nuevo gobierno le irá bien o muy bien, frente a un 27% (+1pto) que piensa que le irá regular y 16% (+3pts) que anticipa que le irá mal o muy mal. *Fuente: Encuesta Cadem

En otras informaciones. Las directivas del PPD y el Partido Liberal, confirmaron nuevas reuniones con el presidente electo, Gabriel Boric.

Las colectividades habían tenido conversaciones con el jefe político del comando, el diputado Giorgio Jackson, y pese a que será el segundo encuentro de estos partidos con el futuro Gobierno, aún no hay fecha para una reunión con la Democracia Cristiana.

La semana pasada Giorgio Jackson, jefe político del presidente electo, Gabriel Boric, se reunió con las directivas del PPD, el Partido Radical y también al Partido Liberal.

Las colectividades, que integraron Nuevo Pacto Social junto al PS y la Democracia Cristiana, llegaron a Condell 249 -donde se encuentra la sede de trabajo de Boric, llamada “La Moneda chica”- y conversaron sobre temas políticos y programáticos.

Este lunes el presidente electo retomará sus actividades y se informó que convocará nuevamente a dichos partidos, para conversar con ellos de manera personal.

Natalia Piergentilli, presidenta del PPD, señaló que no hay fecha concreta, pero se puede confirmar una nueva reunión con Gabriel Boric.

A lo mismo fue convocado el Partido Liberal. Su presidente, Patricio Morales, afirmó que recibió un llamado del presidente electo, entre Navidad y año nuevo, para invitarlo a dialogar los primeros días de este mes.

Pese a que el Partido Radical no ha recibido una invitación formal, aseguraron que es clave una instancia directa con Gabriel Boric.

El presidente de la colectividad, Alberto Robles, señaló que el encuentro con Jackson fue netamente político y ahora se debe hablar sobre gobernabilidad.

Aún no se sabe si habrá o no una reunión con la Democracia Cristiana. Desde el equipo de Gabriel Boric no lo han confirmado ni descartado, y en la DC creen que esto se debe a que el equipo del presidente electo está esperando las elecciones internas de la colectividad, el próximo 23 de enero, para tomar una definición.