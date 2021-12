José Antonio Kast presentará hoy su programa de gobierno

Foto: AGENCIA UNO

El candidato señaló que no se realizaron grandes modificaciones, sino que se complementaron propuestas y adecuaron algunos puntos.

Los partidos de Chile Vamos respaldaron la independencia del abanderado, quien aseguró que si llega a La Moneda “no tendrá compromisos políticos con la coalición”.

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, luego de visitar Calama y Antofagasta, estuvo en la Región de Valparaíso.

Allí expuso parte de sus propuestas y, tal como informaron desde su comando, confirmó que hoy se presentará su plan de Gobierno.

El ex diputado de la UDI aseguró que fue un trabajo conjunto con integrantes de los equipos de Ignacio Briones, Mario Desbordes y Sebastián Sichel. Además, afirmó que no hay cambios radicales respecto de lo que ya se conocía.

Estado pequeño y austero; trabajar en la reducción de la carga tributaria; resaltar y potenciar la protección de los derechos de la mujer, abordar temas medioambientales y avanzar hacia un gabinete paritario fueron algunos de los aspectos que adelantó Kast ayer en Viña del Mar.

Pese a que trabajó con los equipos de los excandidatos oficialistas, en el programa “Bad Boys” dijo que su candidatura es independiente y que si triunfa en el balotaje no tiene compromisos políticos con la coalición.

En la Unión Demócrata Independiente afirmaron que el candidato está en lo correcto.

Su presidente, el diputado Javier Macaya, dijo que no hay ningún tipo de presión ni compromiso que condicione el apoyo a José Antonio Kast.

En Evópoli -partido que señaló que no será parte del gobierno de José Antonio Kast- su presidente, el diputado Andrés Molina, sostuvo que su único fin es que no gane el comunismo, por lo que no pedirán nada al candidato.

En Renovación Nacional, el diputado Tomás Fuentes dijo que esta declaración y su postura sobre la construcción de una zanja en el norte del país, son formas con las que Kast busca llegar a los votantes del excandidato Franco Parisi.

Según informaron los asesores de José Antonio Kast, la presentación del plan de Gobierno sería a las 8.30 de la mañana en la sede del comando.