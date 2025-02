"Somos 1 por cada 50 internos": gendarmes en alerta por traslado masivo de reos a cárcel Bío Bío

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile Un total de 285 reclusos de mediana y alta complejidad serán trasladados desde Santiago al Complejo Penitenciario Bío Bío, en un proceso de densificación de cárceles que llevará a los condenados a ser ubicados en la región en las próximas semanas. La Asociación de funcionarios penitenciarios expresa preocupación por la falta de aumento en la dotación de gendarmes ante el incremento de la población penal, que actualmente cuenta con unos 4 funcionarios por cada 300 internos. El presidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios Provincial Concepción, Marcelo Alarcón, señaló que la capacidad del recinto está sobrepasada en un 30%, con alrededor de 3.000 reos en total. Por su parte, Alarcón expresó sorpresa por el traslado y la falta de personal para garantizar la seguridad de los internos, sumando incertidumbre sobre los motivos de la reubicación. Ante esta situación, no descarta realizar gestiones gremiales para abordar el problema con las autoridades correspondientes.

Un total de 285 reclusos de mediana y alta complejidad serán trasladados desde Santiago al Complejo Penitenciario Bío Bío, según información exclusiva obtenida por Radio Bío Bío en Concepción.

Esta medida forma parte de un proceso de densificación de cárceles que llevará a los condenados a ser ubicados en la región en las próximas semanas.

Debido a este incremento de la población penal, en Podría ser Otra Cosa conversamos con el presidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios Provincial Concepción, Marcelo Alarcón.

El entrevistado fue enfático en manifestar que debido a este traslado existe una preocupación por la falta de un aumento en la dotación de gendarmes en la zona.

Ejemplifico que actualmente son unos 4 funcionarios para 300 internos, y la llegada de estos casi 300 reos complicaría la situación del recinto, ya que “la capacidad ya está sobrepasada en un 30%”.

Alarcón dijo que el traslado les “sorprende”, porque cuando se les informó del traslado, ellos no tenían en consideración “que fuera tan pronto”.

“Nos tiene bastante preocupados en cuanto a que no nos están enviando personal dentro de esos oficios. No se indica nada para poder cuidar a estas personas que están privadas de libertad que pudiesen llegar de otras regiones”, comentó.

Sobrepoblación en el Complejo Penitenciario Bío Bío

El entrevistado explicó que la cárcel comprende dos alas, la ala norte y la ala sur, y alberga en cada una alrededor de 1.500 reos, por lo que están cerca de los 3.000 internos en total.

“Está sobrepasada, sí, totalmente. En un 30% aproximadamente (…) somos 1 por cada 40 o 50 internos”, detalló.

Alarcón manifestó que, con el pasar de los años, el aumento de la población penal y el crimen organizado, la cárcel “se ha ido desbordando un poquito”.

“A nosotros lo que nos importa hoy en día, trabajando directamente con la población penal, ya sean imputados, condenados, nos importa que llegue más gente y elementos de seguridad que nos puedan dar protección a nosotros para también intervenir en algún crítico, para que no se maten entre ellos”, explicó.

¿Por qué cree que se los llevan a Concepción? Ante esta pregunta, el entrevistado dijo: “Yo, la verdad, es que también me hago la misma pregunta”.

“Lo que están decidiendo hoy en día nos sorprendió, nos sorprendió a todos y la verdad es que yo no encuentro la respuesta”, comentó.

Asimismo, agregó que cuando consultó a otros oficiales del centro penal del Bío Bío, nadie tenía respuesta.

“No tienen respuesta. O simplemente no la quieren dar o la desconocen. La verdad es que no sabría darle la respuesta precisa porque no me lo dicen”, manifestó.

Finalmente, manifestó que no descarta proceder con una gestión gremial a través de sus dirigentes nacionales para llegar a la autoridad máxima y que tomen cartas en el asunto.

