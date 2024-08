"Lo haría mil veces de nuevo": Aldo Duque y sus motivos para bajar candidatura por Santiago

El abogado conversó con el "Podría Ser Peor" y aseguró que no pidió nada a cambio de "sacrificarse" por su sector. "No soy un hombre que esté a la venta", indicó.

Esta semana, se despejó el camino para Mario Desbordes en la carrera por la alcaldía de Santiago. Esto luego de que el abogado Aldo Duque comunicara su decisión de dar un paso al costado.

Tras haber bajado su candidatura, Duque manifestó su apoyo hacia el militante de RN y expresó que “la coexistencia de dos candidaturas de derecha y centro derecha en Santiago pavimentan el camino a la reelección de la administración comunista chavista que encabeza la señorita Irací Hassler”.

En la tarde de este martes, en un nuevo “Podría Ser Peor”, tomamos contacto telefónico con el abogado para conversar acerca de los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

El político estableció que “decidí sacrificar mi candidatura porque más importante que Aldo Duque son los vecinos”. Asimismo, declaró que su determinación buscaba “evitar que se viviera en Santiago una segunda Recoleta”.

Luego, al ser consultado sobre si había negociado o recibido algo a cambio por este gesto, el entrevistado aseveró que “no se me ofreció absolutamente nada y yo tampoco lo pediría porque no soy un hombre que esté a la venta”.

“Lo que hice lo hice pensando en mis vecinos, pensando en mi comunidad y en que no quiero cuatro años más de comunismo chavista… no me arrepiento y lo haría mil veces de nuevo“, añadió.

Finalmente, el excandidato planteó que “me sacrifiqué por mi sector… no fueron amables conmigo, pero eso no significa que les voy a pagar con la misma moneda“.

