"Bastante macabro": Periodista relata momento en que Hugo Bustamante reveló dos asesinatos adicionales

Ivonne Toro, de Ciper, publicó recientemente una investigación en que se da cuenta de increíbles revelaciones del asesino de Ámbar Cornejo.

En una investigación que fue publicada por Ciper este jueves, se dio a conocer información inédita con respecto a Hugo Bustamante, el asesino de Ámbar Cornejo.

Recordemos que este individuo fue condenado en 2005 a 27 años de cárcel, por un doble homicidio. Sus víctimas fueron Verónica Vásquez y su hijo Eugenio Honorato.

Años más tarde, ya incluso habiendo conseguido la libertad condicional, este sujeto reveló a la periodista Ivonne Toro, del medio citado, que también asesinó a dos personas más en el 1996: se trata de Elena Hinojosa y Eduardo Páez.

Precisamente acerca de este tema, que ha generado bastante revuelo conversamos con Ivonne en el “Podría Ser Peor”. Toro, aseveró que “después de varias entrevistas desde junio del 2023 y que duraron varias horas, le pregunto a raíz de diversas conversaciones con psiquiatras, si acaso había matado más personas”.

El “regalo” de Hugo Bustamante

La comunicadora compartió que “él me señala que no hay nada que indique eso, pero no lo niega. Posteriormente, él me escribe si no sabe si darme o no los antecedentes de dos personas que desaparecieron y no se han encontrado”.

Siguiendo con este relato, la investigadora planteó que “en una siguiente entrevista, de una forma bastante macabra, a raíz de que lo había tratado con respeto, me dice que me tiene un regalo y me da estos dos nombres de forma incompleta”.

La autora expresó que esto le trajo mucha angustia y que le dijo al hombre que “si me dice dónde están los cuerpos, yo no voy a publicar nada”. Más adelante, al recopilar más información, lo confrontó y comenzó a reconstruir la historia.

La entrevistada comentó, finalmente, que “las diligencias ya están en marcha” y que la Brigada de Homicidios de la PDI ya acudió a Villa Alemana, en donde estarían los cuerpos enterrados.

Cabe mencionar que si bien este trabajo periodístico logró conseguir datos fundamentales para la investigación policial, la justicia deberá determinar la culpabilidad de Bustamante en estos hechos.