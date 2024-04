Pablo Herrera y admisibilidad de querella en su contra por dichos contra haitianos: "Es mi espíritu"

En conversación con el Podría ser Peor, el baladista aclaró que "no tengo nada con los extranjeros. Tengo amigos extranjeros de muchos países, he vivido en muchos países.

La justicia admitió la querella de la Comunidad Haitiana en Chile contra Pablo Herrera, tras sus dichos en el Expreso PM.

Ante esta situación, en el Podría ser Peor conversamos con el cantante, quien comentó que se encuentra “en el ojo del huracán, sin querer”.

En cuanto a la conversación que mantuvo en el programa de BíoBío TV, donde comenzó la arremetida judicial, señaló que “es increíble lo que pasó ese día. Fue una conversación con el Álvaro (Escobar, conductor del Expreso PM), que somos amigos hace años, como si estuviéramos en su casa, o parrillando”.

“Estábamos hablando “de lo que me gusta mi país, lo lindo que es viajar en carretera, que en Chile son extraordinarias. Y no sé por qué me acordé y conté que había ido a almorzar con mi novia a Estación Central y que fue horrible la experiencia. Estaba todo asqueroso, sucio. Me refería a los haitianos que manejan la comida ahí, afuera. Muy feo todo. Es ese grupo de haitianos. Nada personal contra ellos”, agregó.

Sin embargo, confesó que “igual me fui de madre porque dije que había que pitearse a todos los delincuentes. Debí haber usado, quizás, una palabra más correcta. Pero, es mi espíritu”.

De esta forma, Pablo Herrera argumentó que “nos sacamos la cresta durante años para volver a la democracia, para educarnos a nosotros mismos, a no fumar en la calle, a no botar basura, a tener respeto, para que venga una gente de afuera para arruinar lo que tanto nos costó. Y dije no, esto no puede ser, y como que desperté a un gigante dormido”.

En ese sentido, apuntó a que extranjeros que vienen a nuestro país a cometer delitos no tienen ningún tipo de códigos, a diferencia de los nacionales. “Siento que el delincuente tiene algo de dignidad, a excepción de los cabros chicos”, dijo.

En cuanto a la querella que él interpuso por la parodia realizada en el programa El Antídoto, detalló que “son dos demandas. Una es por prejuicios, los insultos, que es la que menos me importaba. La que si me importa es la que tiene relación con los derechos de autor y la deformación de una obra sin autorización, que eso va a ser penado por la ley, sin dudas”.

Por último, el baladista aclaró que "no tengo nada con los extranjeros. Tengo amigos extranjeros de muchos países, he vivido en muchos países.

