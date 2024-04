"Es el colmo": Katherine Martorell tras robo de tablet y teléfonos en oficina de Prevención del Delito

La exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell conversó con el Podría ser Peor y comentó que "llama mucho la atención lo que pasó, porque este es un lugar muy resguardado".

Durante esta jornada de miércoles, ocurrió un nuevo hecho que generó diversas interrogantes. Algunas oficinas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en el centro de Santiago, a pasos de La Moneda, fueron afectadas por un robo.

Frente a este escenario, la exsubsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell conversó con el Podría ser Peor y comentó que “llama mucho la atención lo que pasó, porque este es un lugar muy resguardado”.

“En el edificio, por lo menos en la época en la que trabajaba yo, cuando tú entras hay una recepción donde se te pide carnet de identidad, informar a qué lugar vas. Tiene las medidas de seguridad correspondientes a una repartición pública, y muy estrictas”, agregó.

Asimismo, detalló que el recinto también “alberga otras oficinas” que no son propias de la Subsecretaria en cuestión.

De todas maneras, respecto al robo, sostuvo que “me cuesta entender cómo salieron, porque, claro, pasaron, no los requisaron, pasaron rápido. Pero, salir con los computadores, la verdad es que no sé cómo pasó esto, no entiendo. Pero, también te habla un poco de lo que estamos viviendo como país (…) Es el colmo, uno esperaría que no pasara”.

