Senador Castro (PS) y requerimiento en TC por ley corta de Isapres: "Nadie está buscando la quiebra"

Este viernes, algunos senadores del oficialismo presentaron un requerimiento en el Tribunal Constitucional (TC) por el despacho de la ley corta de Isapres, en la que acusan que existe inconstitucionalidad.

Frente a esta situación, en el Podría ser Otra Cosa conversamos con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien comentó que el objetivo es “no permitir, no dejar pasar que se viole la Constitución de la república cuando una materia tan sensible, como las cotizaciones previsionales de las personas, en este caso de salud, que es el 7%, sean adulteradas en su destino final”.

En ese sentido, explicó que a partir de una enmienda de un grupo de parlamentarios de oposición, “cambian las condiciones de monto y destino que van a tener esas cotizaciones. Pero, sobre todo, expropiando una facultad que sólo tiene el presidente de la republica, cuando se trata de una norma de seguridad social”.

También, acusó que se cambió el quorum, por tanto “se termina aprobando con una mayoría de 23 contra 20 una norma que transgrede la Constitución”.

por otro lado, comentó que esto es “distinto a decir si me gusta o no la mutualización, que es un tema de fondo, que tienen un impacto o una implicancia. No me cabe duda que esto favorece a las Isapres”.

Además, sostuvo que “el gobierno probablemente tome algún camino (…) No me cabe duda que acciones del gobierno van a haber”.

Por otra parte, expresó que “esta es una ley en que los fondos que adeudan las Isapres a las personas ascienden a 1.140 millones de dólares. Esos montos podrían verse reducidos si es que no se hiciera nada respecto a la norma que se votó en el Senado, que bajaría a 451 millones de dólares”.

“Por lo tanto, termina siendo un perjuicio para los afiliados, que verían, curiosamente, que una ley, en vez de hacer cumplir una sentencia, desdibujaría o anularía una sentencia”, agregó.

Respecto a la posibilidad de que no se apruebe este requerimiento contra la ley corta de Isapres, el senador Castro señaló que “en el tramite de la Cámara, habrá que ver que opina esa Cámara (…) Al final del tramite, se puede recurrir nuevamente al Tribunal Constitucional”.

En cuanto al argumento de las aseguradora sobre que, de no aplicarse la mutualización, van a desaparecer, el parlamentario socialista dijo que “eso lo venimos escuchando hace más de un año”.

“Si alguien pregunta ‘¿ha quebrado alguna Isapres?’ No ha quebrado ninguna Isapre. De hecho, han tenido números que partieron rojos y terminan el año 2023 con números menos rojos (…) En la industria de las Isapres se están creando nuevas”.

De la misma manera, Juan Luis Castro comentó que “nadie está buscando hacer desaparecer a nadie del sistema, todos son necesarios, el mundo público y privado (…) Nadie está buscando la quiebra del sistema”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.