"No me sorprende para nada": sociólogo mexicano por polémica de Peso Pluma

Polémica ha generado, a raíz de una columna de Alberto Mayol en Biobiochile, donde criticaba la participación del artista Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar. Esto, porque según Mayol, el músico promueve la narcocultura.

Esto ha generado distintas reacciones, desde un concejal de Viña del Mar pidiendo su cancelación, hasta palabras del presidente del directorio de TVN, Francisco Vidal. Para hablar sobre este debate, conversamos en el Podría ser Peor con el sociólogo mexicano y académico de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez.

Consultado por la aparición de Peso Pluma como artista, el sociólogo cuenta que “su aparición súbita también causó impacto aquí en México. Es un estilo musical llamado ‘Corridos tumbados’ y que se estuvo generando durante la pandemia por Tik Tok. Y que súbitamente el año pasado ocupó las listas de popularidad”.

Respecto a la polémica del artista y su participación en Viña, señala que es una discusión que también se ha dado en México: “Muchas reacciones del Estado y la sociedad para no hacer esta clase de canciones. No me sorprende para nada que se planteen las mismas preguntas, si se debe censurar o no”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.