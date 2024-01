Dip. Araya por frase durante discusión de Ley de Endometriosis: "No se puede cancelar ninguna opinión"

“Las mujeres jamás entenderán lo que es una patada en los testículos”, fue la polémica frase del diputado Cristián Araya en el marco de la Ley de Endometriosis.

Conversamos con el parlamentario del Partido Republicano en el Podría ser Peor donde señala que “a veces decir lo obvio o lo evidente puede generar suspicacias. Yo creo que hombres o mujeres no deben ser excluidos por el solo hecho de ser hombres y mujeres”

“Me parece impresentable que alguien plantee que por ser hombre o mujer no pueda comentar una situación. La libertad de expresión es un valor fundamental de nuestra democracia”, añadió.

En relación al contexto del debate, comenta que “respondo a las intervenciones del Frente Amplio y del Partido Comunista donde pretenden señalar que si no padece esta enfermedad no puedes opinar. Entonces digo que no se puede cancelar ninguna opinión. Eso tan básico, genera una polémica”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.