"Apitutar familiares también es una forma de corrupción": alcalde Codina por disputa Ossandón-Rubilar

En conversación con el Podría ser Peor, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se refirió a la polémica que existe por la disputa por el sillón de su comuna en la derecha.

Mientras desde el partido Renovación Nacional, impulsan a la ex ministra Karla Rubilar, el slogan “vuelve Ossandón” ha señalado la candidatura del concejal Felipe Ossandón, sobrino del senador Manuel José Ossandón.

Respecto a esta polémica, el actual alcalde comenta que “hay una disputa entre el sobrino y una persona que trabaja conmigo. Que brilla por sí sola, que es la Karla Rubilar. Tiene además una tremenda trayectoria. Lo primero que hay que recordarle al senador, es que apitutar familiares, también es una forma de corrupción”.

En conversación con La Radio, el senador de Ossandón defendió el derecho de su sobrino de postular a alcalde, considerando que es concejal y que por eso no ve nepotismo en el caso. Frente a estas palabras, el alcalde comenta que “puede decir lo que quiera. No quiero destruir a Felipe, puede acumular experiencia, puede demostrar capacidades que no ha demostrado hasta ahora. No tiene nivel de conocimiento en la comuna”.

“No podemos perder todo el trabajo que hemos hecho en Puente Alto porque el senador se encabrita por su sobrino sí o sí”, añadió.

Frente a las acusaciones de que el trabajo del municipio gira en torno a Rubilar, aclaró que “eso no es cierto”.

“El crimen organizado sigue cobrando vidas”

Durante el día de hoy se reportó el hallazgo de dos cadáveres en la autopista Acceso Sur, en un nuevo hecho que evidencia la escalada de violencia.

Consultado por este caso, el edil señala que “a pesar de que este hecho ocurrió en San Bernardo, refleja lo que venimos diciendo sobre el aumento de la violencia y crimen organizado que sigue cobrando vidas.

Respecto a propuestas para enfrentar esta situación, comenta que “me preocupa que nos enfrentemos a diagnósticos. Haya una estandarización de protocolos, que los recursos se distribuyan de manera equitativa. En algunas comunas hay miles de cámaras y en otras con suerte diez”.

En relación al estado de la comuna, apunta que “estamos en la medianía de la tabla. Pero ninguno de nosotros se siente feliz cuando la gente está atemorizada. tiene que haber un cambio sistémico, la impunidad reina”.

