Tomás Hirsch respalda a ministro Montes tras AC: "No tiene destino porque no van a estar los votos"

Durante esta jornada se ingresó una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Aquello, ha generado diversas reacciones en los sectores políticos. El diputado Tomás Hirsch (AH), quien fue sorteado para ser parte de la comisión revisora del texto, conversó con el Podría ser Peor..

El parlamentario sostuvo que “voy a trabajar en la comisión revisora de acuerdo a lo que establece la Constitución y el reglamento, conociendo todos los antecedentes”.

“Ya me imprimí la acusación completa, no es muy gruesa. Vamos a escuchar a los invitados; la defensa del ministro, vamos a hacer todo lo que corresponde”, agregó.

En la misma línea, comentó que “ya me he conocido los capítulos y la opinión que me he formado es que es una acusación que tiene más bien una motivación política”.

Asimismo, argumentó que la acusación “está buscando mantener un tema que la derecha cree que le ha dado dividendos. Pero, no veo un sustento desde el punto de vista constitucional”.

Además, respaldó al ministro Montes, ya que “fue el que presentó la denuncia a la Fiscalía, que ha significado que en este momento hayan dos personas, que están acusados de corrupción, en prisión preventiva”.

En ese sentido, señaló que “vamos a tener que dedicar energía a una acusación que no tiene destino porque no van a estar los votos ni del oficialismo, ni de Demócratas ni la Democracia Cristiana, incluso el Partido de la Gente ha abogado”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.