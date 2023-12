Tensión, incertidumbre y divisiones: los detalles de la acusación contra el ministro Montes

Esta mañana de martes, en el Congreso se experimentaron momentos de tensión e incertidumbre hasta que se presentó la acusación constitucional con el ministro de Vivienda Carlos Montes.

Este documento levantado por la oposición cuenta con cinco capítulos, tres elaborados por parte del Partido Social Cristiano y los otros por el Partido Republicano. En el se acusa al jefe ministerial por principio de vulneración a la eficiencia, a la probidad administrativa, y por responsabilidad de las acciones administrativas que se adoptaron en el marco del Caso Convenios.

El diputado republicano, Agustín Romero, se refirió a la declaración que entregó la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. “Cada día nos enteramos de más aristas dentro de este caso. Nos enteramos durante la semana pasada que todos estos antecedentes los tenía el ministro, pero no hizo nada”, dijo.

Sin embargo, esta acusación, hasta el momento, no contaría con el apoyo necesario para tener éxito. Desde Demócratas sostuvieron que no apoyaran el texto.

Así lo comentó el diputado de la colectividad, Miguel Ángel Calisto, quien señalo que hay que esperar a “que el Ministerio Público haga su pega y no entrometernos en responsabilidades que no nos competen. Más bien, esto me huele a revancha política“.

Pero, sí contaría con el apoyo de Evópoli. El también diputado, Francisco Undurraga, apuntó que “nuestros votos van a estar en la sala para la misma. Indudablemente, como el mismo ministro Montes lo señaló en acusaciones en las que a él le tocó participar, esta es una acusación política“.

Frente a esta situación, la respuesta del Partido Socialista no tardó en llegar. Daniel Manouchehri enfatizó que “el llamado nuestro es a que entiendan que este Congreso tiene que dedicar su tiempo a cosas relevantes para los chilenos. A nadie le importa estas pasadas de cuenta, estos berrinches, shows políticos”.

Revisa todos los detalles en la nota completa.