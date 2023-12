Proyecto busca que se ocupen uniformes en cárceles: "Busca una igualdad para los reclusos"

Con la seguridad como uno de los temas que preocupa a los chilenos, las cárceles son un ítem que entra la discusión. En Chile, a diferencia de otros países, permite que los reos ocupen su propia ropa y no un uniformes.

El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, presentó un proyecto para que los reos ocupen uniformes. Conversamos sobre esto en el Podría ser Peor.

Sobre la iniciativa de este proyecto explica que “Se producen en las cárceles jerarquías, con capos y bandas. Este proyecto busca igualdad a los presos, para que no existan superioridades y no ingresen fardos de ropa que muchas veces llevan armas, celulares y cuchillos”.

Respecto a las características que pueden tener estos uniformes, comenta que “esos tendría que verse, no buscamos que ocupen uno de rayas blancas y negras, pero la idea es que por ejemplo no tengan bolsillos para no esconder droga que se traspasa en las cárceles”.

Finalmente recalca que esto ayudaría al trabajo de gendarmería: “No cuentan con una tecnología adecuada y suficiente para escanear todo, posiblemente se les puede escapar o frente a amenazas hacer vista gorda y permitiendo que las bandas sigan operando en el exterior”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.