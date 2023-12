Autopista acceso sur contará con free flow a partir de 2024: "Era la única que no tenía esta opción"

Viajar en autopista muchas veces termina siendo bien complejo, especialmente en el acceso sur a Santiago. Sin embargo, un acuerdo del Ministerio de Obras Públicas con la Ruta del Maipo y la municipalidad de Puente Alto para implementar el sistema Free Flow a partir del próximo año.

Para hablar sobre este tema, conversamos en el Podría ser Otra Cosa con la Ministra del MOP, Jessica López.

La ministra hace un repaso de cómo se logró este acuerdo: “Esta autopista se inauguró el 2010 y en ese tiempo solo estaba el sistema de casetas, y esa tecnología ha quedado atrás porque también consume mucho tiempo, entonces se ha reemplazado por el free flow”, señala.

Complementa esto acotando que “era la única de la región Metropolitana que no tenía esta opción, entonces se crean unos tacos enormes en Santiago. Esto motivó al alcalde de Puente Alto a exigir que esto se cambiase”.

Respecto a las mejoras en materia de seguridad con este sistema, comenta que “es un beneficio extra, con este sistema no va a haber plata para robar, con este sistema no hay dinero de por medio y pasa a ser un lugar más seguro”.

En relación a que pueda existir un mayor grado de morosidad, explica que “significa que hay gente que va a pasar y no va a pagar la cuenta, no hay negocio que no tenga un grado de gente que no paga, es un efecto colateral malo, pero privilegiamos la seguridad de las personas”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.