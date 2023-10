Experto por informe de deudores morosos: "Es un reflejo de la actividad economica, al desempleo"

Más de 4 millones de personas tienen deudas morosas en el tercer trimestre de este año. Para hablar sobre esta información conversamos en el Podría ser Peor con Esteban Carrasco, director de la escuela de negocios de la Universidad Sán Sebastián.

Sobre qué personas entran a ser morosos, explica lo siguiente: “Hay que entender que no todo tipo de deuda se informa, algunas no se consideran como de servicios básicos, de educación, de autopistas y las de salud. Cuando decimos que hay 4 millones de morosos, es porque no han podido pagar alguna deuda, una cuota y entran al sistema. La gente ingresa a deudas financieras a excepción de las que mencioné”.

Sobre que significa que la gente esté tan endeudada, comenta que “tenemos hipótesis. Uno que la morosidad es un reflejo de la actividad económica. Va de la mano de la cantidad de empleos, indicaría que tienen problemas para pagar porque hay también altos niveles de desempleo”. .

Respecto a qué tipo de deudas tienen los chilenos, plantea que el retail es un factor: “Hay mucho crédito de consumo, seguido después por la banca, pero cuando vemos los montos, ahí lo segundo es más significativo por los créditos hipotecarios por ejemplo”.

Sobre recomendaciones para salir de las deudas, hace un llamado a la responsabilidad: “Hay que hacer un presupuesto con la familia, ver cuales son las proyecciones de dinero. Lo segundo es que no hay que considerar la deuda como un mal en sí, sin embargo, hay que tener cuidado con el sobreendeudamiento. no ocupar más del 25% de la renta en pagar deudas”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.