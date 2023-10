¿Se puede cobrar por el aire de neúmaticos?: "Tienen costos, nada les impide hacerlo"

Un video comenzó a circular de una denuncia en una bencinera Shell en Peñaflor, donde se cobraba $300 por ocupar la máquina de aire para inflar neumáticos. En conversación con él Podría ser Peor, Hernán Calderón, presidente de la Conadecus, aclara que no es algo irregular: “Nada les impide cobrar por ocupar el servicio”.

¿Se puede cobrar por ocupar la máquina de aire en los servicentros? Es la pregunta que se han hecho luego que comenzara a circular una denuncia donde en una bencinera Enex, licenciataria de Shell en Chile, cobrará $300 para ocuparlas. Consultado al respecto, Hernán Calderon señala que “La estación está en su derecho de cobrar por un servicio, este tiene costos y nada les impide cobrarlos”.

Sobre que pueden hacer los consumidores en este tipo de casos, aclara que: “Tenemos un poder que los consumidores no ocupamos, si no estamos de acuerdo con un cobro o con algún servicio que sea gratuito, castiguemoslo, no vayamos, hay otras alternativas”.

Durante la entrevista, se tomó contacto con Ezio, auditor de la radio quien pasó por el servicentro en cuestión: “Pasé y me dijeron que estaba liberado el aire, me salió gratis, pero también contaban con un servicio como un lavadero y para limpiarse las manos, quizás eso cobraban”.

Vale aclarar que la empresa Shell, sacó un comunicado aclarando que esta situación particular ya fue resuelta.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.