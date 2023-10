Diputado Mulet por proyecto que elimina multas abusivas de autopistas: "Es una relación asimétrica"

El diputado de la Federación Regionalista Verde, conversó en él Podría ser Peor respecto al proyecto que busca eliminar las multas abusivas por el uso de autopista: “Es una relación asimétrica con los usuarios”.

El movimiento “No+Tag” continua junto a otros movimientos que reclaman contra multas excesivas. En la antesala de convocatoria anunciada para mañana, el diputado por la región de Atacama, presentó un proyecto que busca eliminar el cobro de multas abusivas de parte de las concesionarias de las autopistas.

En conversación con Julio César Rodríguez, el diputado explicó su proyecto señalando que “el Estado establece que si uno no le paga a la concesionaría en determinado tiempo, te pasan una multa de 1 UTM. y eso me parece una relación abusiva, donde el Estado obliga a que uno pague”. complementa diciendo que “la rentabilidad que generan a través de las multas es alta, y el servicio es malo, lo que proponemos es que cobren, pero que ese beneficio no exista”.

Consultado sobre qué tipos de multas busca eliminar el proyecto detalla que “es la causa que implicó tener cifras tan altas, si uno no paga, que cobren, pero que no impidan circular y añadir eso una multa. La multa es de aproximadamente 60 mil pesos cuando circulas sin tag. Y eso nos parece algo asimétrico. La idea es que las autopistas tengan otros métodos para cobrar”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.