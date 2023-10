Diputado Cifuentes por sequía legislativa: "Se han tardado por el trabajo de las comisiones"

El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, explica que el trabajo de las comisiones ha provocado una sequía legislativa: “Puede que el plebiscito sea también un factor”, señala.

Preocupación ha generado la lentitud de los proyectos de ley que se han discutido en el Congreso. Para conversar sobre este tema, en el Podría ser Peor nos acompaña el diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la Cámara baja, Ricardo Cifuentes.

Respondiendo a esta sequía, señala que “se usa este término cuando no se discute en sala, en las comisiones hay muchos proyectos discutiendo, y eso toma mucho tiempo. Y eso ha llamado la atención de los medios porque no es habitual que en Cámara no se conversen”.

Sobre si el gobierno está esperando al plebiscito para enviar proyectos, apunta que “es probable, como algunas leyes estructurales como la reforma de pensiones, y eso me parece un error”. Consultado sobre un posible atochamiento en un futuro: “En estos momentos discutimos la Ley de Presupuestos, que es el proyecto más importante del año, y eso toma mucho tiempo”.

