Ex pdte. ANFP sobre responsabilidad de Milad por decisión de FIFA: "No querer cambiar los sistemas"

Frente a la exclusión de Chile como sede del próximo Mundial 2030, en el Podría ser Peor conversamos con Ricardo Abumohor, ex presidente de la ANFP, quien comentó que “es un fuerte remezón. Creo que el problema va por otro lado. Hace varios años, estando un poco alejado del fútbol, pero sí he tratado de señalar, dese mi experiencia, los caminos a seguir”.

En la misma línea, sostuvo que “mientras el fútbol chileno no se reformule, no se profesionalice, no se transparente, si no cambia la estructura, si no se reformulan las sociedades anónimas, con derechos y obligaciones, es muy difícil”. Asimismo, señaló que “seguimos con los mismos esquemas de antes”.

El ex presidente de la ANFP continuó argumentando que “hemos convertido una actividad, que es económica por supuesto, pero evidentemente deportiva y social… no nos hemos adaptado a los requerimientos actuales”.

En cuanto a la responsabilidad de Pablo Milad y la actual dirigencia, señaló que “nosotros para cortar cabeza, nos gusta, pero para encontrar soluciones nos cuesta más. Muchas veces las gestiones son producto de cómo nos desarrollamos. La gran culpabilidad que le puedo asumir a la dirigencia hoy, es no querer cambiar los sistemas que corresponden al mundo actual”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.