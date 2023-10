El análisis de la exclusión de Chile como sede del Mundial 2030 en el Podría ser Peor

FIFA excluyó a Chile como sede del próximo mundial 2030, el que finalmente se disputará en España, Portugal y Marruecos, y tendrá tres inauguraciones en Sudamérica, en Argentina, Uruguay y Paraguay. Esta información desató diferentes criticas contra el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, quien sostuvo que “lamenta la decisión”.

Por su parte, el mandamás de la Conmebol, Alejandro Domínguez, explicó que “es cierto que en esta oportunidad no está Chile, pero no significa que no trabajemos para que esté o para que le encontremos algo de esta talla también. Es una decisión que toma FIFA, no nosotros”.

Frente a la exclusión de Chile como sede, han surgido diferentes dudas sobre cómo se desarrollará la fiesta futbolística más importante del mundo en aquel año. ¿Cómo serán las inauguraciones?, ¿clasificarán de forma directa esos países sudamericanos?, ¿por qué Chile fue excluido?

Revisa todo el análisis en el Podría ser Peor.