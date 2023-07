Taxistas deberán disminuir tarifa en $50: Tienen hasta el 8 de agosto para realizar modificación

En el marco de una nueva variación de tarifas en los taxis, el dirigente de este gremio, Manuel Bernales, explicó que "nos incomoda que cada seis meses las tarifas suben y bajan, y nosotros tenemos que pagar el costo".

El dirigente del gremio de taxistas, Manuel Bernales, nos acompañó en una nueva edición de Podría ser Peor, donde analizó la disminución de tarifa que tendrá que implementar este medio de transporte, a más tardar el próximo 8 de agosto.

De esta manera, el precio inicial del taxi bajó de $450 a $400. En cuanto al cobro variable, deberá fluctuar entre los $150 y $190, mientras que la tarifa de los taxis ejecutivos se fijó en $2.100.

Frente a esta situación, Bernales explicó que “cada seis meses un panel de expertos revisa los combustibles, un montón de factores, y determinan si la tarifa baja, sube o se mantiene“.

En la misma línea, fue enfático en señalar que “nosotros no nos oponemos a este sistema porque entendemos que hay una ley y un reglamento que cumplir con el ministerio de Transporte, pero sí nos incomoda que cada seis meses las tarifas suben y bajan, y nosotros tenemos que pagar el costo“.

Los gastos asociados son aquellos que deben costear por los cambios y modificaciones de los taximetros, los que se deben llevar a cabo cada vez que cambian las tarifas.

Por otro lado, contó que sus molestias apuntan a las aplicaciones de transporte. “El taxi no puede competir con estas aplicaciones informales, como todavía no rige la ley, no funciona, no pagan nada”, por lo que pueden funcionar con tarifas menores.