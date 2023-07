Recomiendan usar canales formales para ventas online: "Con productos de alto valor es mayor el riesgo"

Preocupación causaron las imágenes de una cámara de seguridad que evidencian el robo de un vehículo a la venta en Cerro Navia y en medio de una compra coordinada a través de redes sociales.

Una situación que dejó consternada a la víctima y que viene a instalar en el debate el tema de la seguridad dentro del fenómeno del e-commerce, el cual ha ido en auge desde la pandemia y que implica la compra de diferentes bienes por medio de plataformas en internet.

Para conocer más detalles de los riesgos de esta modalidad y cómo evitar sufrir estafas o robos, conversamos junto a la Ceo y co-fundadora de The Kickass Company, Francisca Escobar.

Robo en Cerro Navia y seguridad en ventas por internet

“Si voy a vender sea un auto, un celular, a través de un Marketplace, creo que las cosas que no deberíamos hacer nunca es poner nuestra casa o domicilio como lugar de encuentro. Tratar de compartir la menor cantidad de datos personales por qué es una puerta de entrada para cualquier tipo de persona para bien o mal”, planteó.

Además enfatizó en las atenciones que deben aplicarse al momento de querer comprar algo por internet como: “Revisar si el perfil de la persona es nuevo, cuáles son los antecedentes que pone, tratar de averiguar la mayor cantidad de datos previos y asegurar las circunstancias que el primer encuentro sea lo más seguro posible”.

“No podemos perder ese ímpetu de aprovechar estas redes para comercializar pero eso no significa que eso sea todo hiper seguro ni tengamos que poner atención a este tipo de detalles. Facebook son cuentas de personas, no hay ninguna plataforma que garantice por atrás que la transacción se está haciendo. En este tipo de cosas quizás valga la pena asegurarse que los lugares de encuentro sean públicos, no probar el auto si yo no estoy adentro”, complementó.

Y agregó: “Tenemos que aprovechar los canales formales, si quisiera vender un auto trataría de poder venderlo en canales formales. Si yo quisiera vender productos de alto valor trataría de irme a canales más formales que simplemente un Marketplace de Facebook. Hoy día tenemos que ser más cuidadosos y precavidos, ya no es como era antes, si los productos son de más alto valor el riesgo es más alto”.