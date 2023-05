Club de Amigos de JC: Nos acompaña Magda Max-Neef, Jaime Coloma, Simon Pesutic y Jean Paul Olhaberry

En una nueva edición del Club de Amigos de Julio César Rodríguez nos acompañan Jaime Coloma, Simon Pesutic, Jean Paul Olhaberry y Magdalena Max-Neef para conversar respecto a sus más recientes proyectos profesionales que van desde lo actoral, la magia, la poesía y hasta el regreso de la clásica revista de espectáculos Tv y Novelas.

Todos los detalles en la conversación completa en el Podría ser peor.

Jean Paul Olhaberry y “Magia Austral”

“Contento de estar mostrando un trabajo nuevo a pronto de estrenarse, Magia Austral, que justamente es muy diferente a los anteriores y tiene que ver con una recolección de historias de magia, fenómenos de nuestro país”, afirmó.

Jaime Coloma y regreso de Tv y Novelas

“La farándula se tomó todo el espectáculo y uno no puede establecer toda la industria focalizada solo en este plan. Tenemos un público amplio y Merlina es un personaje muy importante. Hicimos una jugada muy importante, es una franquicia internacional y en Chile pasó un fenómeno particular”, aseguró Coloma.

Y añadió: “Una de las cosas que entre comillas negociamos, fue bien entretenido porqué implico una entrevista con el director en México, y tuvimos que vender el cultura pop y ha sido muy gratificante de ver”.

Simón Pesutic y su libro de poesía

“Intenté hacerlo de la mejor manera posible, con mucho cariño, es un espacio que tenía ganas de mostrar y salió lo mejor posible”, señaló el actor sobre su reciente libro “Palabras Marchitas, el cual supone todo un desafío en lo artístico para su carrera.

“Por otro lado tuve a la música muy implicada y me gusta escribir. Me lo han propuesta en otros espacios. Lo cierto que me da pudor, me da vergüenza, es algo que todavía no logro romper y hacer esto tenía que ver algo. Todavía no puedo hacer el ejercicio de recitarlo porqué es distinto escribir que recitar”, expresó.