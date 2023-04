Pdte. Colegio de Profesores y situación docente: "Se complejiza y no hay una política de prevención"

En una nueva edición del Podría ser peor tomamos contacto junto al presidente del Colegio de Profesores de Chile, Carlos Díaz, para conversar respecto a la situación actual de los establecimientos educacionales en cuanto a violencia y los alcances que implica abordar este fenómeno.

Además la situación para los docentes no ha sido nada fácil ya que las agresiones no han sido solo entre alumnos y en algunos casos involucran directamente tanto a funcionarios como apoderados.

Todos los detalles en la entrevista con Julio César Rodríguez en Bio Bio TV.

“La problemática que significa este modelo educativo de Chile que pareciera que lo único importante es el resultado de la prueba SIMCE sin preocuparnos de lo fundamental, el poder tener la posibilidad de abordar la convivencia como algo fundamental y tener la posibilidad de trabajar para avanzar en la conformación de una sociedad menos competitiva y violenta”, planteó.

Y agregó: “Son temas que de la educación lo podemos abordar con políticas claras y apoyo concreto para las comunidades educativas. No hay una política de prevención. Tenemos que tener una sociedad en la cual podamos entendernos de mejor forma y tener una escuela que nos podamos llevar sanamente”.

“Se debe tener concretamente planes que permitan que los estudiantes y la comunidad completa sea partícipe de la elaboración de estos reglamentos. Tampoco la solución es mandar alumnos expulsados fuera de la escuela porqué en lo concreto si no le permitimos que siga estudiando e interiorizar lo que significa la convivencia en una sociedad democrática, el día de mañana podría ser un potencial delincuente”, aseguró.

E insistió: “Es un tema que se está complejizando en regiones y distintos lugares. No podemos naturalizar la suspensión de clases, no es la solución a la problemática y debe determinarse quiénes se apoderan de nuestras calles, plazas y lo que significa el avance del narco en las poblaciones. El Estado de Chile debe hacerse responsable en que esta situación no se mantenga en el tiempo”.

Además se refirió sobre las agresiones sufridas por profesores: “Lo hemos planteado al Ministerio de Educación y es un tema recurrente en nuestras conversaciones. A comienzos de este año dejamos una carta a la Ministra del Interior exponiéndole esta situación como grave y no hemos tenido respuesta”.