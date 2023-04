Walker y proyecto que convierte "Criterio Valencia" en ley: "El objetivo es asegurar la comparecencia"

En una nueva edición del Podría ser peor tomamos contacto con el senador Matías Walker para conocer más detalles del proyecto que busca oficializar el “Criterio Valencia” como ley de la República.

Iniciativa impulsada junto a Ximena Rincón y que busca oficializar la medida dentro del Código Procesal Penal.

Todos los detalles en la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en Bio Bio TV.

“El criterio valencia a mi juicio tiene plena validez legal. Lo que quiere decir en simple es que un extranjero o cualquier imputado investigado por un delito, que no se logre identificar en un plazo de 3 días, debe solicitarse la prisión preventiva y el objetivo es asegurar su comparecencia en el juicio”, sentenció el senador.

Y agregó: “Hay un porcentaje alto de extranjeros detenidos que no están enrolados. Muchos pasaron por Colchane y otros pasos irregulares por lo que nunca han sido enrolados en el sistema. Estamos validando este criterio Valencia expresamente en el código procesal penal”.

“El proyecto dice que frente a cualquier extranjero que no esté identificado en definitiva se puede solicitar la prisión preventiva cuando es investigado por un delito de cierta magnitud. Esto va a quedar al criterio de la Fiscalía y del juez de garantía”, complementó.

E insistió: “Ha tenido apoyo transversal y espero que se vea la próxima semana en la comisión de constitución porqué finalmente hay un consenso bastante amplio de que tenemos problemas con detenidos que son extranjeros y no tienen documentación. Para que no haya ninguna duda y ningún juez tenga la excusa de decir que no está expresamente regulado en la ley, bueno ahí presentamos concretamente este proyecto”.

Por otro lado el parlamentario también se refirió al proyecto que presentó el Gobierno con el reglamento del uso de la fuerza por parte de Carabineros y las Fuerzas Armadas. “Es un proyecto complementario a la Ley Naín-Retamal y llevamos trabajando desde enero junto al Ministerio del Interior y el de Justicia”.