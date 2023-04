Abogado de la familia de modelo Nayara Vit: "Creemos que hay otras formas de participación criminal"

Tomamos contacto con el abogado Cristian Cáceres, representante de la familia de la modelo Nayara Vit, para comentar más detalles tras la orden de detención en contra de Rodrigo del Valle, quien en 2021 era la pareja de la brasileña y que hoy es el principal sospechoso tras su muerte.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en Bio Bio TV.

“La familia está un tanto más tranquila porqué los hechos ya se van esclareciendo y están bastante satisfechos con la investigación del Ministerio Público. No tan solo hay elementos testimoniales si no que hay pruebas científicas”, postuló.

Y añadió: “Ya llevamos un año y 8 meses producto de la alteración del sitio del suceso y otro accionar que creemos que realizó un circulo cercano al investigado que logró dilatar esta investigación”.

“En este estadio procesal no descartamos formas de distinta participación de la autoridad y formas de complicidad en este hecho. De pronto estamos concentrado en la audiencia pero no descartamos que la investigación pueda ampliarse a un circulo cercano a Rodrigo del Valle”, zanjó.

E insistió: “Llegaron varias personas esa noche al sitio del suceso el cual se sabe que fue alterado y eso conllevó que estemos un año y 8 meses en esta situación. En mi opinión creo que pueden haber antecedentes suficientes para que puedan seguir sucediendo otras formalizaciones con otra participación criminal”.

“Yo me lo esperaba para mí no es ninguna sorpresa, desde el día 1 nosotros sostuvimos que esto no era un suicidio, que había participación criminal de terceros y que la versión que se otorgó en primera instancia era una idea bastante peregrina. Habían muchos indicios que había que corroborar y hay un sentimiento de todo el mundo que había algo raro”, cerró.