Senador Núñez por Ley Naín-Retamal: "El mayor cuestionamiento es la legítima defensa privilegiada"

Tomamos contacto con el senador Daniel Núñez para comentar más detalles de la votación de la Ley Naín Retamal en el Senado la cual espera concretarse el próximo martes.



A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez el Podría ser peor.

“Hay que tener claro que a leyes que no han quedado bien hechas, se aplica un recurso de inaplicabilidad en el tribunal constitucional, nos pasó con la Ley Emilia y también puede pasar que una persona que se ve afectada por un abuso policial, se puede recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se obliga al Estado a cambiar un fallo”, sostuvo.

Y agregó: “El Senado solo conoció la ley Naín-Retamal hoy día a las 9 de la mañana. Es un proyecto que modifica 12 otras leyes y por lo tanto tenemos que darnos lo mínimo para estudiarla, revisarla, hacer indicaciones y después la votaremos”.

“Es justo para que quede bien hecha y no tengamos ningún aspecto que el día de mañana genere que no se pueda aplicar o que se perjudique a un inocente. Desde ese punto de vista estoy de acuerdo en que no aceptemos el chantaje que nos quiere imponer la derecha”, complementó.

E insistió: “El uso de arma de fuego de Carabineros en su legítima defensa es algo que no puede estar inhibido pero el mayor punto de cuestionamiento que tenemos es lo que se ha llamado la legítima defensa privilegiada porqué es muy subjetivo y poco preciso”.

“No quiero que alguien que pueda verse involucrado en un altercado por Carabineros termine baleado. Tiene que tener otras herramientas para ejercer esa defensa y es deber del Estado”, destacó.