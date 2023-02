Robinson Barría y cambio a "Sentados frente al mar": "Debe haber autoridad que defienda el patrimonio"

Diversas reacciones generó el cambio de look a la emblemática escultura Sentados Frente al Mar en Puerto Montt en el marco del aniversario 170 de la comuna. Una obra que hace alusión a la canción de Los Iracundos y que hoy genera molestia en su autor, Barría, debido al cambio estructural que hubo en la base donde está sentada la pareja.

En una nueva edición del Podría ser otra cosa, conversamos junto al escultor Robinson Barría, para profundizar en más detalles de la situación.

Cambio en la plataforma

“Una obra con escultura es el todo y no se qué paso por sus cabezas para separar a las figuras con la plataforma a donde estaban sentadas. Yo la hice con un sentido y un carácter simbólico”, expresó.

Y agregó: “Las figuras las tenía elevadas del suelo producto de la plataforma donde estaban posadas. En ella construyeron una bodega de cemento que quisieron darle ciertos niveles a módulos de cubos. La explicación que da la constructora es que la estructura se interponía en la línea de remodelación de la costanera”.

“La escultura fue validada por un plebiscito, si no la demolieron por lo menos destruyeron parte de lo que se había hecho y eso no se puede hacer. Me siento muy vulnerado en ese sentido”, zanjó.

E insistió: “La dejaron morir por el color, un grupo de artistas se dio la tarea de buscar los recursos para pintarla y hacerlo con trabajo voluntario para recuperar lo que sienten que es suyo. Deben haber autoridades superiores que defiendan el patrimonio artístico cultural que nos cuesta a todos”.

A continuación, revisa la entrevista completa en Bio Bio TV.